الشرقية- فتحية الديب

يواصل المجلس القومي للمرأة بالشرقية، اليوم،، فعاليات المرحلة الثانية، من حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار " بلدي أمانة" وتمتد على مدار أربعة أيام.

وقالت الدكتورة " عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، ومدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالشرقية، إن الحملة تستهدف توعية الفتيات السيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر ، وفي نفس الوقت توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري ، وقد نجحت الحملة خلال اليوم الأول والثاني في الوصول إلى عدد 64 ألف من الفتيات و السيدات والرجال بقرى مراكز الزقازيق - ديرب نجم - ابو حماد - الابراهيمية - منيا القمح - ههيا - ابو كبير - القنايات - بلبيس بالمحافظة ، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع بالمحافظة ومكتب الشكاوي..

وتابعت: أن الهدف من الحملة التوعيه بحقيقة ما يحدث علي أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالاضافة الي التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الازمات وإشاعة الفوضي في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعي لهدم كيانه واستقراره.

وأوضحت أن تم تنفيذ 5 قوافل طبيبة ضمن فعاليات الحملة، للكشف علي السيدات وأن الحملة مستمرة للغد لتجوب العديد من القري والنجوع بالمحافظة.

القومي للمرأة بالشرقية: توعية 64 ألف سيدة وفتاة بخطورة الشائعات وإثارة الفتنة

الشرقية- فتحية الديب

يواصل المجلس القومي للمرأة بالشرقية، اليوم،، فعاليات المرحلة الثانية، من حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار " بلدي أمانه" وتمتد على مدار أربعة أيام.

.

وقالت الدكتورة " عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، ومدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالشرقية، إن الحملة تستهدف توعية الفتيات السيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر ، وفي نفس الوقت توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري ، وقد نجحت الحملة خلال اليوم الأول والثاني في الوصول إلى عدد 64 ألف من الفتيات و السيدات والرجال بقرى مراكز الزقازيق - ديرب نجم - ابو حماد - الابراهيمية - منيا القمح - ههيا - ابو كبير - القنايات - بلبيس بالمحافظة ، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع بالمحافظة ومكتب الشكاوي..

وتابعت: أن الهدف من الحملة التوعيه بحقيقة ما يحدث علي أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالاضافة الي التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الازمات وإشاعة الفوضي في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعي لهدم كيانه واستقراره.

وأوضحت أن تم تنفيذ 5 قوافل طبيبة ضمن فعاليات الحملة، للكشف علي السيدات وأن الحملة مستمرة للغد لتجوب العديد من القري والنجوع بالمحافظة.

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