كتب سليم على

تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على مسجلى خطر سرقوا سيارة من سائق بعد تخديره بالسيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم احمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفادة تلقية بلاغا من سائق بشركة سياحة بأنه اثناء توقفه بالسيارة قيادته "تابعة للشركة محل عمله" أمام أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة قصر النيل، طلب منه شخصين لايعلم بياناتهما، توصيلهما إلى إحدى الأماكن بنطاق محافظة الجيزة، وأثناء سيرهم تظاهر أحدهما بإصابته بحالة إعياء، وتوجه بهما إلى إحدى المستشفيات بدائرة القسم، وعند وصولهم قاموا بتخديره عن طريق مشروب يحتوى على مادة مخدرة أفقدته الوعى، وعقب إفاقته إكتشف سرقة السيارة قيادته، والهاتف المحمول الخاص به وإتهمهما بسرقته.

ومن خلال التحريات، تبين صحة الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان (سبق إتهامهما والحكم عليهما فى 35 قضية متنوعة مقيمان بدائرة مركز بنها بالقليوبية).

عقب تقنين الاجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية، تم إستهداف المذكورين وضبطهما اثناء تواجدهما بمسكنهماوبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، بأسلوب "التخدير"،تم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليهما بمكان إخفائهما، وأنكرا سرقتهما للهاتف المحمول، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة وإتهماهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.