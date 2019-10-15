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القابضة لمياه الشرب تنظم ورشة عمل لرفع كفاءة مديرى البحوث والتطوير بشركات المياه

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:31 م
القابضة لمياه الشرب تنظم ورشة عمل لرفع كفاءة مديرى البحوث والتطوير بشركات المياه المهندس ممدوح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب
كتب أحمد حسن

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نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة عمل بعنوان "رفع كفاءة مديري البحوث والتطوير لوضع خطط الأعمال علي أسس علمية" فى محافظة أسيوط، وتستهدف الورشة رفع قدرات العاملين بإدارات البحوث والتطوير بشركات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية العنصر البشرى باعتباره أحد أهم الموارد لتطوير قطاع مياه الشرب.

وأشار إلى أهمية البحث العلمى والوقوف على أحدث التكنولوجيات والأبحاث فى مختلف مجالات عمل الشركة، لا سيما تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الورشة ضمن مجموعة ورش العمل التي تنظمها الإدارة العامة للبحوث والتطوير بالشركة القابضة بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب لصقل وتنمية معارف ومهارات ورفع كفاءة مديري البحوث والتطوير بالشركات التابعة في التخطيط قصير المدي لوضع خطط الأعمال علي أسس علمية ومنهجية.

وأوضح، أن الإدارة العامة للبحوث والتطوير تنفذ خطة من شأنها النهوض بإدارات البحوث والتطوير بشركاتها التابعة حتي تتمكن من العمل على إيجاد حلول تطبيقية للمشكلات الحالية مبنية علي أسس علمية وتكنولوجية للمساهمة في تحقيق رؤية ورسالة الشركة القابضة وأهدافها الاستراتيجية.

 

 


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الشركه القابضه للمياه

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العنصر البشرى

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