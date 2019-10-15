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العراق تبحث إمكانية فتح خط جوى مباشر بين بغداد وواشنطن

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:15 ص
العراق تبحث إمكانية فتح خط جوى مباشر بين بغداد وواشنطن خطوط الطيران العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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قال وزير النقل العراقى، عبد الله لعيبى، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تبحث إمكانية فتح خط جوى مباشر بين بغداد وواشنطن وذلك من أجل تفعيل حركة النقل الجوى بين العراق والولايات المتحدة وتوطيد العلاقات بينهما فى هذا المجال.

وأضاف لعيبى - خلال لقائه نائب السفير الأمريكى لدى العراق، براين ميكفيترز وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية - أن هذا الخط سيخدم أيضا أبناء الجالية العراقية المقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع قائلا : إن بغداد تمتلك طائرات قوية تمكنها من اجتياز مسافات طويلة، ولدينا خطط مستقبلية لفتح جوية وجهات عديدة مباشرة إلى مختلف دول العالم.

من جانبه، أكد نائب السفير الأمريكى - خلال اللقاء - اهتمام بلاده بالتعاون مع العراق فى قطاع النقل، مشيرا إلى أن "اللقاء جاء لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين وتوسيع آفاق العمل المشترك فى كافة مجالات النقل".

 


العراق

واشنطن

بغداد

امريكا

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