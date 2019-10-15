الزراعة تشكل لجان بيطرية متخصصة لحصر الماشية المرقمة والمسجلة.. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

واصلت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد ، من خلال لجان بيطرية متخصصة لحصر الماشية المرقمة والمسجلة فى الحملات التحصينية التى تم تنفيذها ، لبدء مرحلة جديدة بترقيم وتسجيل الماشية قبل موسم الشتاء ، وربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى اذن الحيوان ، و تكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم .

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ،الذى حصل " اليوم السابع "، على نسخه منه، أن هناك حملات بيطرية مكثفة لتسجيل تسجيلها وترقيم وتامين الحيوانات من خلال اطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الامراض الوبائية .

وأوضح التقرير، أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الابقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومي يوضح لنا ما يلى : موقف الحيوان التحصيني ضد الامراض الوبائية المختلفة ، موقف الحيوان الصحى ومباشرته أولا بأول، ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة، وانتقاء الطلائق المتميزة، وتاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

وتابع التقرير، أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الانسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل مــــن الحيوان للإنسان.