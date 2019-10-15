الدكتور منصور حسن: جامعة بنى سويف تحتل مكانة متميزة بمؤشرات أداء البوابات الإلكترونية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن بوابة الجامعة الإلكترونية احتلت مركز متقدم فى تقييم مؤشرات الأداء للربع الأول من العام الجارى، بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لنسب التقييم النهائية لبوابات الجامعات المصرية .

وهنأ الدكتور منصور حسن فى بيان له إدارة المشروعات بالجامعة لحصولها على هذا التقييم المتميز مطالبا بضرورة بذل المزيد من الجهد للحصول على تصنيف أو ترتيب عالمى خلال الفترات القادمة، مضيفا أن هذا المركز جاء نتيجة تميز البوابة بتعدد وتنوع المواقع والروابط الالكترونية عليها بالإضافة إلى زيادة معدلات زيارات الموقع ، ونشر الأخبار بأربع لغات ونشر نتائج الكليات وأرقام الجلوس والأبحاث العلمية وأوراق عمل المؤتمرات، والمكتبة الإلكترونية.

وأضاف الدكتور منصور، أن الجامعة حصلت على نسبة (105.14 %) وهذه الزيادة ترجع لارتفاع نسبة تصنيف الجامعة على المستوى الدولى ، لافتا إلى أن مؤشرات الاداء تعتمد على نشر الاخبار باللغة العربية بنسبة (5%) واللغة الإنجليزية بنسبة (5%) والفرنسية بنسبة (2.5%) والإسبانية بنسبة (2.5 %) والنشرات (10%) ونتائج الكليات (10%) وتطبيق الموبيل (15% ) والتحصيل الإلكترونى (15%) والتدريب الذاتى (25%) وسرعة تحميل الموقع (5%) وتحسن التصنيف( 10%).