التعليم توجه بغلق سنتر للدروس الخصوصية بأكتوبر ينشر أفكارا متطرفة

كتب محمود طه حسين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم، تفاصيل جديدة حول مدرسة دار الفتح السورية فرع 6 أكتوبر، أنها تعلم الأطفال أفكاراً متطرفة، بعدما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعى صوراً ومعلومات عنها.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم التحقق من الأمر وتبين أن هذه "المدرسة" لا تتبع الوزارة من قريب أو بعيد، و "ليست مدرسة" ولكنها مركزاً للدروس الخصوصية.

وشددت الوزارة أنه سوف تقوم المديرية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية بغلق هذا المكان المخالف لقوانين الدولة المصرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعداد تقرير مفصل من المديرية عن هذا الموضوع للوقوف على كافة تفاصيله وإعلانها.