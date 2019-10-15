البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 14068 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2020 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 16890 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 5201 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.09% ليصل مستوى 524 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 1390 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 464 نقطة.