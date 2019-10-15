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البرهان يشيد بدعم الاتحاد الأوروبى مسيرة السلام فى السودان

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:18 م
البرهان يشيد بدعم الاتحاد الأوروبى مسيرة السلام فى السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان
أ ش أ

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أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بالاهتمام الذي يبذله الاتحاد الأوروبي، لدعم مسيرة السلام والاستقرار وتعزيز التنمية في بلاده.

وأطلع البرهان، خلال تسلمه اليوم ، الثلاثاء ، أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد بالخرطوم روبرت فإن دو، على ترتيبات الاتحاد لتقديم الدعم لمؤسسات وبرامج الفترة الانتقالية، بالتركيز على الجوانب الإنسانية.

من جانبه، أكد السفير فإن دو، في تصريح صحفي، استعداد الاتحاد الأوروبي ، للمساهمة مع المجتمع الدولي، في دفع جهود الحكومة لإحلال السلام مع المجموعات المسلحة.

وقال إن هنالك آمالا كبيرة في أن تُكلل تلك الجهود بالنجاح، بما يُعزز خطوات التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، ويسهم في انفتاح السودان خارجيا.

وعبر سفير الاتحاد الأوروبي عن سعادته بمشاركة السودان في اجتماع يضم أعضاء مجموعة "أصدقاء السودان" سيعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه أبلغ البرهان بالحرص على سماع المزيد عن أولويات الحكومة الانتقالية، ورحب بالمؤشرات الأولى لهذه الأولويات ، مثل السلام والاقتصاد والمرأة والشباب وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أنه أكد لرئيس مجلس السيادة أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة دعم للمرحلة الانتقالية، ونأمل في مواصلة المناقشات حول الدعم والخطط الانتقالية مع الوزارات المختصة.

وأعرب عن دعم الاتحاد لحذف اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

 

 


السودان

الاتحاد الاوروبى

الارهاب

البرهان

الخرطوم

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