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البترول: وصلنا لمعدلات إنتاج بلغت 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا خلال أغسطس الماضى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:27 ص
البترول: وصلنا لمعدلات إنتاج بلغت 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا خلال أغسطس الماضى براميل نفط
كتبت - مروة الغول

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قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه تم الوصول بمعدلات الإنتاج لـ1.9 مليون برميل مكافئ يوميا خلال أغسطس الماضي، وهي تعد معدلات غير مسبوقة لحجم الإنتاج، حيث تستهدف الوزارة خطة لتعظيم حجم الإنتاج من الزيت ألغام والمتكثفات خلال الفترة القادمة.
 
وجاء ذلك خلال أعمال المؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك) بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية ورؤساء شركات البترول العالمية، والذى يعقد هذا العام تحت شعار "مصر: التكامل بين ضفتى البحر المتوسط" بهدف الترويج للتنسيق والتكامل والتعاون الاقليمى في مجالات البترول والغاز.
 
وسيستضيف المعرض المصاحب للمؤتمر هذا العام أكثر من 350 شركة عارضة محلية وعربية وعالمية من 24 دولة تعرض خلاله هذه الشركات أنشطتها وأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى صناعة البترول والغاز، ويشارك في أعمال المؤتمر نحو 250 متحدثاً على مدى الأيام الثلاثة ومناقشة ما يزيد على 128 ورقة بحثية تغطى عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بصناعة البترول والغاز
 
يذكر أنه منذ  بداية انعقاد مؤتمر موك عام 2000 والتناوب سنوياً بين مدينتى الأسكندرية ورافيينا الإيطالية أصبح من أهم المؤتمرات البارزة في أجندة المؤتمرات الدولية ويُعد دائماً تجمعاً مهماً للخبراء وصانعى القرار والمتخصصين فى قطاع البترول والغاز الطبيعى، ويمثل فرصة طيبة للمشاركين لتبادل الخبرات والتعرف على آخر مستجدات التكنولوجيات الحديثة، خاصة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج من المياه العميقة.

البترول

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الاستثمارات

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