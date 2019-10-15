البابا تواضروس يعود لخدمته المفضلة ويحتضن أطفال باريس خلال زيارته لفرنسا

سارة علام

أرجعت زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى، إلى فرنسا، لخدمته المفضلة وهى خدمة الأطفال، حيث استقبل أطفال مدارس الأحد بإيبارشية باريس وشمال فرنسا، بحفاوة الوفد الباباوى لدى وصوله كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافى (مقر المطرانية) بباريس.

ورتل الأطفال مجموعة من الألحان الترانيم باللغتين العربية والفرنسية، وروى لهم قداسة البابا بعض القصص المناسبة، وقدم لهم هدايا تذكارية، وامتلأت الكنيسة بالأطفال الذين بلغ عددهم ما يقرب من 1000 طفل.

فى هذه الصورة، يظهر البابا تواضروس مبتسما وهو يمسك بيد طفله من أقباط فرنسا الذين كانوا فى استقباله.

كان البابا تواضروس قد وصل العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد كنسي يضمه والانبا ميخائيل اسقف حدائق القبة والانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس بينما كان فى استقباله عدد من أساقفة أوروبا والمهجر

البابا تواضروس وطفلة من باريس