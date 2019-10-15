سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

الاحتلال الإسرائيلى يقرر إغلاق المسجد الابراهيمى غدا وبعد غد بحجة الأعياد اليهودية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:00 م
الاحتلال الإسرائيلى يقرر إغلاق المسجد الابراهيمى غدا وبعد غد بحجة الأعياد اليهودية اغلاق الاحتلال الاسرائيلى للمسجد الابراهيمى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الإبراهيمي الشريف، أمام المسلمين والزوار غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، بحجة الأعياد اليهودية.

وقال مدير المسجد الابراهيمي الشيخ حفظي ابو سنينة، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال ابلغتهم، بان المسجد سيغلق اليومين المقبلين، حتى يقوم المستوطنون باستباحته، وأداء طقوسهم التلمودية. واستنكر ابو سنينة ، هذا الاجراء الذي يعتبر تعدياً على الحقوق الدينية وتدنيساً للمسجد الاسلامي.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعمد إلى إغلاق المسجد الإبراهيمي طيلة فترة الأعياد اليهودية بموجب قرارات لجنة "شمغار" اليهودية التي تم تشكيلها بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، وانبثق عنها قرارات بتقسيم المسجد زمانيا (أي تخصيص أوقات للمسلمين وأوقات لليهود للصلاة فيه) وإغلاقه أمام المصلين المسلمين لفترات معينة تصل لعشرة أيام في العام بذريعة الأعياد اليهودية.

يذكر أنه وقبل أكثر من عقدين من الزمن، وبالتحديد يوم 25 فبراير 1994؛ قام شخص إسرائيلي يدعى باروخ جولدشتاين وبصحبة عدد من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي؛ بتنفيذ مذبحة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، واستشهد في حينها 29 مصليا وجرح 150 آخرين قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.

كما تم تقسيم المسجد مكانيا وتحويل جزء منه إلى كنيس يهودي بشكل رسمي لأول مرة في تاريخه في العام نفسه، فأصبح 60% من مساحته لليهود، وباقي المسجد للمسلمين، وتم فصل هذين الجزئين بحواجز وبوابات حديدية محكمة ووضعوا فيها ثكنات عسكرية للإشراف والمراقبة، حيث تعتبر المنطقة مركزا للصراعات الجارية بين الفلسطينيين المسلمين والإسرائيليين اليهود.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"؛ قد أعلنت في يوليو 2017، عن البلدة القديمة في الخليل، "منطقة محمية" بصفتها موقعا "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية"، وذلك في أعقاب تصويت 12 عضوا في "لجنة التراث العالمي" التابعة للمنظمة الأممية لصالح القرار، مقابل معارضة ثلاثة فقط وامتناع ستة عن المشاركة في عملية التصويت.

 

 

 


اسرائيل

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

المسجد الابراهيمى

الاعياد اليهودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 15 أكتوبر 1969.. فرنسا تعرض على ليبيا بيع مائة طائرة ميراج.. وإبلاغ عبد الناصر بأن الصفقة لصالح المعركة ضد إسرائيل

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:00 ص

إسرائيل على صفيح ساخن.. اقتراب انتهاء المدة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة.. مصادر ترجح: زعيم الليكود سيفشل فى إقناع الأحزاب بتشكيل حكومة.. وليبرمان يتهم نتنياهو بقيادة إسرائيل لانتخابات برلمانية ثالثة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:30 ص

اللواء عبد المنعم همام: موقعة المنصورة الجوية أكبر معركة جوية ضد إسرائيل

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا

اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة