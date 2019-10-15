الإعلامى اللبنانى نيشان: بعد الحرائق مواطنون لبنانيون أصبحوا نازحين

وكالات الأنباء

اندلعت حرائق عدة فى بلدات لبنانية مختلفة لأسباب لا تزال مجهولة، بينما تداول إعلاميون ووسائل إعلام لبنانية مقاطع فيديو للحرائق التى بدت ضخمة، معربين عن حزنهم جراء الحادثة.

وقال الإعلامى اللبنانى نيشان على تويتر، "للحكومة اللبنانية، استيقظوا، لبنان يحترق، حرفيا".

ووجه نيشان انتقادات لاذعة للمسئولين فى لبنان قائلا، "وزيرة الداخلية ريا الحسن تتصل جاهدة بالمسئولين وتصرخ: نصف العالم نايمة وما حدا عمبيرد علينا، وبالتالى المسئولون فى لبنان نيام رسميا، مؤسف".

وتحدث الإعلامى اللبنانى عن حالات نزوح لعدد من اللبنانيين جراء هذه الحرائق قائلا: "بعد الحرائق، مواطنون لبنانيون أصبحوا نازحين. النازحون اللبنانيون. ألطف يا رب".