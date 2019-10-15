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الأوقاف تعلن عن حزمة مشروعات دينية وفكرية بالتعاون مع مجلس شورى مفتى روسيا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:45 م
الأوقاف تعلن عن حزمة مشروعات دينية وفكرية بالتعاون مع مجلس شورى مفتى روسيا الشيخ راوى عين الدين رئيس مجلس شورى مفتى روسيا
كتب - إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن حزمة أوجه تعاون مع الجانب الروسى ممثلا فى مجلس شورى مفتى روسيا الاتحادية والإدارات الدينية، وأعلنت الأوقاف، حسب بيان لها، عن مذكرة تفاهم مع الجانب الروسى لإقامة دورة تدريبية لعدد من الأئمة العاملين فى الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية بشكل دورى فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات .
 
وقررالجانبان ابتعاث بعض العلماء والمختصين إلى موسكو لإلقاء محاضرات فى الجامعات والمعاهد الإسلامية والمسجد الجامع بموسكو حول مواجهة التحديات المعاصرة للمجتمع الإسلامى بشكل عام .
 
وناقش الجانبان إغناء المكتبات فى كل من المركز الثقافى الإسلامى فى موسكو، والمعاهد الإسلامية بموسكو، بتأمين الكتب الإسلامية التى تسهم فى إنشاء جيل من الشباب الإسلامى الواعى والمثقف والمحصن ضد أفكار الكراهية والعنف والتطرف، جيل متشبع بالإيجابية والحريص على بناء مستقبل وطنه وأمته.
 
وأعلن الجانبان عن لقاء عقد اليوم بالأوقاف للشيخ ايلدار علاء الدينوف رئيس الإدارة الدينية لمسلمى موسكو مفتى مدينة موسكو، الذى سلم رسالتين من المفتى الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بشأن أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.وأطلعت الأوقاف المصرية، الوفد الروسى على تجربة الأوقاف المصرية فى إدارة شئون الوقف، وقد أشاد الوفد الروسى بعميق هذه التجربة .
 
وأهدت وزارة الأوقاف المصرية، مفتى موسكو ايلدار علاء الدينوف درع الوزارة تكريمًا له، كما أهداه نسخا من إصدارات الأوقاف بالعربية والروسية، من أهمها كتاب : ضلالات الإرهابيين وتفنيدها وكتاب : فلسفة الحرب والسلم والحكم وكتاب : مفاهيم يجب أن تصحح وكتاب : حماية الكنائس في الإسلام وكتاب : نحو تجديد الفكر الديني وكتاب : داعش والإخوان وكتاب : في فضاء الثقافة وكتاب : الدين والدولة وكتاب : المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم .
 
وقال رئيس مجلس شورى مفتى روسيا الاتحادية فى رسالته للأوقاف المصرية: "يطيب لنا أن نشيد بالجهود المباركة المبذولة من قبل وزارة الأوقاف ورئاسة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في جمهورية مصر العربية بهدف تقوية العلاقات الأخوية وأواصر التعاون بينهم وبين مجلس شورى المفتين لروسيا، والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.. واسمحوا لنا صاحب الفضيلة أن نعبر عن فخرنا بما نلمسه دائمًا من مشاعركم النبيلة تجاه مسلمي روسيا ، ورغبتكم الصادقة وحرصكم الأكيد على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون لما فيه كل الخير لبلدينا وشعبينا وشعوب المسلمين جميعًا".
 
وفي هذا المقام فإننا أيضًا نعرب عن رغبتنا فى تدعيم العلاقات الأخوية وتفعيل العمل المشترك بين مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا ووزارة الأوقاف فى جميع مناحى العمل الإسلامى الفقهى والثقافى والتعليمى والعلمى، خاصة فيما يتعلق بتدريب الأئمة ورجال الدين والدعاة بما يخدم المصالح والجهود المشتركة فى الوقوف بوجه التحديات المعاصرة المتمثلة بمواجهة فكر التطرف والإرهاب، وإيلاء قضايا تربية وتنشئة شباب الأمة الإسلامية الاهتمام اللازم ” .

مجلس شورى مفتى روسيا

وزارة اﻷوقاف المصرية

مفتي موسكو

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