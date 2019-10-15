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استدعاء ضحايا عصابة فرض الإتاوات على سائقى السيارات فى المرج

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:28 م
استدعاء ضحايا عصابة فرض الإتاوات على سائقى السيارات فى المرج المتهمون عقب القبض عليهم
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج الجزئية، باستدعاء ضحايا عصابة فرض الإتاوات على سائقى السيارات بالمرج، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

 

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء إخطارا مفاده قيام ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط قسم مباحث المرور بحملة استهدفت موقف سرفيس خط المرج الكائن بدائرة قسم شرطة المرج تمكنوا من ضبط كل من ص.ع، 26 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالى 1180 جنيها، م.ا، 19 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالى 650 جنيها، ع.ح، 36 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالى 1040 جنيها، ي.ت، 19 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالى 600 جنيه، لقيامهم بفرض الإتاوات على قائدى السيارات الأجرة وتحصلهم منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارته "دون وجه حق.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم المؤثم، وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات.

 


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عصابة السرقة

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