إيطاليا تلغى مشاركتها فى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ​​باسطنبول

قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، إننا سنضفى الطابع الرسمى على جميع الأعمال الخاصة بمنع تصدير الأسلحة إلى تركيا، فى الساعات القليلة المقبلة.
وأضاف مايو - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "موقف برلماننا المهم، الذى قرر بالاتفاق مع البرلمان الأوروبي، إلغاء المشاركة بأعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المقرر أن تبدأ فى إسطنبول الخميس 17 من الشهر الجارى، تأكيدا لإدانة العدوان التركى على سوريا".
وأضاف وزير الخارجية الإيطالى أن " تركيا هى وحدها المسئولة عن التصعيد وعليها تعليق العمليات العسكرية على الفور وهاتين هما الرسالتين الأساسيتين اللتين عملنا عليهما بنشاط أمس فى لوكسمبورج خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى" .
وأكد أن عدد القتلى جراء العمل أحادى الجانب لتركيا فى سوريا درامى بالفعل وغير مقبول، معربا عن إدانته للقتل الوحشى للناشطة الكردية هيفرين خلف التى لقيت مصرعها يوم السبت الماضى.
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