إيطاليا تلغى مشاركتها فى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ​​باسطنبول

روما (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، إننا سنضفى الطابع الرسمى على جميع الأعمال الخاصة بمنع تصدير الأسلحة إلى تركيا، فى الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف مايو - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "موقف برلماننا المهم، الذى قرر بالاتفاق مع البرلمان الأوروبي، إلغاء المشاركة بأعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ​​المقرر أن تبدأ فى إسطنبول الخميس 17 من الشهر الجارى، تأكيدا لإدانة العدوان التركى على سوريا".

وأضاف وزير الخارجية الإيطالى أن " تركيا هى وحدها المسئولة عن التصعيد وعليها تعليق العمليات العسكرية على الفور وهاتين هما الرسالتين الأساسيتين اللتين عملنا عليهما بنشاط أمس فى لوكسمبورج خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى" .

وأكد أن عدد القتلى جراء العمل أحادى الجانب لتركيا فى سوريا درامى بالفعل وغير مقبول، معربا عن إدانته للقتل الوحشى للناشطة الكردية هيفرين خلف التى لقيت مصرعها يوم السبت الماضى.