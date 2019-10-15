سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

إصابة زوجين وطفلتهما بحريق شقة بقرية العمار بطوخ

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:04 م
إصابة زوجين وطفلتهما بحريق شقة بقرية العمار بطوخ حريق شقة سكنية - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب زوجين وطفلتهما البالغة من العمر عامين بأصابات بالغة إثر حريق شب بمسكنهما إثر تسريب غاز أشعل النيران بالشقة، تم نقل المصابين لمستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بنشوب حريق بشقة بقرية العمار التابعة لمدينة طوخ، بسبب تسريب غاز وعقب إشعال النيران شب حريق بالشقة، مما أدى إلى إصابة الزوجين وطفلتهما ذات العامين من العمر بحروق بالغة، وتم نقلهما لمستشفى بنها العام .

 

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء، وتم السيطرة على حريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له وتولت النيابة التحقيق.


طوخ

حريق شقة سكنية

القليوبية

مدير امن القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

اصابة زوجين وطفلتهما بحريق

مستشفى بنها العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. إصابة 36 طالبة بمدرسة السلام فى الإسماعيلية باختناق بسبب حريق قمامة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:59 ص

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أكتوبر دون إصابات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:35 ص

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى حلوان دون إصابات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:27 ص

حفظ التحقيقات فى حريق شقة بمصر القديمة: ماس كهربائى السبب

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:00 ص

السيطرة على حريق هائل فى 3 بلدات لبنانية والنيران تلتهم الأشجار والمنازل

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:05 ص

السيطرة على حريق بسوق المعمورة شرق الإسكندرية دون إصابات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة