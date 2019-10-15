إصابة زوجين وطفلتهما بحريق شقة بقرية العمار بطوخ

القليوبية - فريق المحافظات

أصيب زوجين وطفلتهما البالغة من العمر عامين بأصابات بالغة إثر حريق شب بمسكنهما إثر تسريب غاز أشعل النيران بالشقة، تم نقل المصابين لمستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بنشوب حريق بشقة بقرية العمار التابعة لمدينة طوخ، بسبب تسريب غاز وعقب إشعال النيران شب حريق بالشقة، مما أدى إلى إصابة الزوجين وطفلتهما ذات العامين من العمر بحروق بالغة، وتم نقلهما لمستشفى بنها العام .

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء، وتم السيطرة على حريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له وتولت النيابة التحقيق.