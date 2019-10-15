إزاى تثبتى نسب طفل لوالده فى حالة رفضه الاعتراف بيه.. "اعرفى حقك"

كتب أحمد الجعفرى

إثبات النسب من القضايا التى يختص بها مكتب تسوية المنازعات فى محكمة الأسرة، والذي تلجأ إليها الزوجة، من أجل إثبات نسب الطفل لوالده فى حالة إنكاره.

ويوضح "اليوم السابع" الخطوات القانونية الخاصة بإثبات النسب.