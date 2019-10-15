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أسوان تستعد لاستقبال الأسبوع الأول لشباب جامعات أفريقيا بمشاركة 21 دولة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:00 ص
أسوان تستعد لاستقبال الأسبوع الأول لشباب جامعات أفريقيا بمشاركة 21 دولة أسوان تستعد لاستقبال الأسبوع الأول لشباب جامعات أفريقيا
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تستعد جامعة أسوان، لتنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول على قدم وساق، الذى يقام بمشاركة 21 دولة أفريقية وأكثر من 20 جامعة مصرية، خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر المقبل، وذلك فى إطار إعلان الرئيس السيسى أن أسوان هى عاصمة الشباب الأفريقى لهذا العام، وعقدت جامعة أسوان اجتماعا، تحضيريا للطلاب أعضاء لجنة العلاقات العامة والمراسم استعدادا لتنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن هذا الأسبوع سوف يضم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، من أجل تحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالى بأفريقيا وتبادل الخبرات ونشر التعايش المشترك، مضيفا أنه ستشارك فرقة الفنان السودانى عبد الله عبدالقادر "البعيو" فى أسبوع الجامعات الأفريقية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن الفنان السودانى عبدالله البعيو يعتبر واحد من الفنانين السودانيين الذين يتمتعون بقبول كبير لدى جمهوره ومحبيه، وسوف يقدم العديد من الفقرات الفنية المميزة خلال حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الافريقية، مضيفا أن حفل الافتتاح سوف يشهد أيضا مشاركة فرقة بلاك تيما وفرقة الفنان عبدالهادى "شندو" بالإضافة إلى عدد من فرق الفنون الشعبية 

وأوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم تشكيل العديد من اللجان المتخصصة، من أجل نجاح كافة الفاعليات والأنشطة، التى سوف يشهدها أسبوع شباب الجامعات الأفريقية منها على سبيل المثال لجان المراسم والاستقبال والافتتاح والعروض والإعلام ولجان الانشطة العلمية والتكنولوجية والثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية والجوائز.

وأضاف الدكتور عبدالرحمن عبدالباسط نائب رئيس اللجنة العليا والمنسق العام للأسبوع، أن الدول الأفريقية المشاركة هى تنزانيا، وتوجو وزامبيا وسيراليون وكوت ديفوار ومالى ومالاوى وليبريا ونيجيريا وأفريقيا الوسطى والسودان والصومال والسنغال والكاميرون والجابون والنيجر وأوغندا وتشاد وبنين وأنجولا وموزمبيق، حيث يضم كل وفد أفريقى عدد يتراوح ما بين 10 إلى 15 طالبا.

وأشار الدكتور عبدالرحمن عبدالباسط نائب رئيس اللجنة العليا والمنسق العام لأسبوع الجامعات الأفريقية، إلى أن الجامعات المصرية المشاركة فى الأسبوع حتى الآن هى الأزهر والإسكندرية وعين شمس وأسيوط وطنطا وحلوان والمنوفية وقناة السويس وجنوب الوادى وكفر الشيخ وسوهاج وبورسعيد ودمنهور والسويس والعريش والوادى الجديد والنهضة وسيناء.

وقال الدكتور مجدى محمد على رئيس لجنة العلاقات العامة والمراسم بأسبوع الجامعات الافريقية إن الاجتماع التحضيرى للطلاب تضمن اختيار الطلاب والطالبات المشاركين فى هذه الفاعلية والذين تم اختيارهم من مختلف كليات جامعة أسوان بشكل عام ومن كليات الالسن والآداب والاثار بشكل خاص من أجل مرافقة وفود الجامعات الأفريقية والمصرية المشاركة طوال فترة وجودهم بأسوان.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات العامة والمراسم بأسبوع الجامعات الأفريقية أن الطلاب الذين تم اختيارهم يشترط فيها إتقان اللغة حتى يستطيعوا التعامل مع الوفود الأفريقية بسهولة ويسر علاوة على حسن المظهر واللباقة باعتبارهم سفراء لجامعة أسوان أمام الجامعات الأخرى.

وأشار رئيس لجنة العلاقات العامة والمراسم بأسبوع الجامعات الأفريقية إلى أن تنظيم أسبوع الجامعات الأفريقية يأتى تزامنا مع اختيار أسوان مؤخرا كأفضل جامعة على مستوى العالم فى الاستشهادات وفقا لتصنيف التايمز البريطانى مما يؤكد أن أسوان تعد جامعة رائدة وواعدة.

كما أضاف الدكتور عزت عبدالرحمن نائب المنسق العام لأسبوع الجامعات الافريقية أن هذا الأسبوع لا يعتبر حدثا خاصة بجامعة أسوان فقط ولكنه فاعلية دولية كبرى وهامة لمصر كلها، لذا يبذل جميع منظمى هذا الاسبوع أقصى جهد حتى تبدو أسوان فى أفضل صورها أمام وفود الجامعات الأفريقية التى يبلغ عددها 21 جامعة بالإضافة إلى اكثر من 20 جامعة مصرية أخرى.

 

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الجامعات الافريقية

وفود

جامعة أسوان

مصر

أفريقيا

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