أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الثلاثاء 15-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى .
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.131 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.242 يورو.
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.745 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.210 جنيه استرليني.
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.835 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.352 دولار كندي.
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.533 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.394 دولار أسترالي.
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 28.851 ين ياباني.
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