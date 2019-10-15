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"أردوغان يواصل قمعه".. أنقرة تحقق مع برلمانيين عارضوا العدوان على سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:22 م
"أردوغان يواصل قمعه".. أنقرة تحقق مع برلمانيين عارضوا العدوان على سوريا البرلمان التركى
كتب أحمد عرفة

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ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن السلطات التركية فتحت تحقيقات ضد نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، سزجين تانري كولو، وذلك عقب فتح تحقيقات ضد خمسة برلمانيين آخرين، ذلك لاعتراضهم على حرب الأكراد في سوريا.

 

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن نيابة أنقرة فتحت تحقيقات ضد تانري كولو بدون أية بلاغات، وذلك بسبب منشوراته حول عملية نبع السلام، حيث اعتبرت النيابة أن عبارة هذه حرب ضد الأكراد للبرلماني يشكل جريمة.

 

وأوضحت صحيفة "زمان"، أنه تم فتح تحقيقات ضد تانري كولو بتهم إهانة الجمهورية التركية علانية، بسبب جزء من التصريحات التي أدلى بها خلال مقابلة مع بعض وسائل الإعلام في الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري والتغريدة التي نشرها في اليوم نفسه وذكر خلالها أنه يتوجب على الحكومة التركية أن تدرك بأن ما تفعله هو حرب ضد الأكراد.

 

 

 


اردوغان

سوريا

برلمانيين

تركيا

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