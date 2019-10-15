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أخبار× 24 ساعة.. رسوم مراجعة المستندات شرطا للقبول فى مسابقة التربية والتعليم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:00 ص
أخبار× 24 ساعة.. رسوم مراجعة المستندات شرطا للقبول فى مسابقة التربية والتعليم طلاب
كتب محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التربية والتعليم

مسابقة العقود المؤقتة

مسابقة التربية والتعليم 2019

مسابةق المعلمين

التقدم فى مسابقة التربية والتعليم

التعاقد مع معلمين فى التربية والتعليم

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