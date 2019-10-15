الرئيسية أخبار عاجلة أخبار× 24 ساعة.. رسوم مراجعة المستندات شرطا للقبول فى مسابقة التربية والتعليم الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:00 ص طلاب كتب محمود طه حسين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. مسابقة التربية والتعليم.. 6 خطوات يتبعها المتقدم فى حال تكرار رسالة الرقم القومى التعليم: رسوم مراجعة المستندات شرطا للقبول فى مسابقة التربية والتعليم أكتوبر 2019 التأمين الصحى الشامل تكشف أحدث آلياتها لتقديم الخدمة للمنتفعين.. فيديو الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة صندوق تحيا مصر: تكليف خالد بكرى رئيسا لمجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس طرح لحوم سودانية طازجة بـ85 جنيها للكيلو فى مجمعات الوجه القبلى المترو: 30 جنيها قيمة غرامة ركوب العربات المخصصة للسيدات بالخطوط الثلاثة تجارب طوارئ بمحطة مترو هليوبوليس الأربعاء والخميس استعدادا لفتحها للجمهور الأوقاف: 701 طن لحوم أضاحى توزع على الأسر الأولى بالرعاية حتى الخميس المقبل الأوقاف تبث نص خطبة الجمعة المقبلة: حول ذكر الله وأثره فى استقامة النفس التربية والتعليم مسابقة العقود المؤقتة مسابقة التربية والتعليم 2019 مسابةق المعلمين التقدم فى مسابقة التربية والتعليم التعاقد مع معلمين فى التربية والتعليم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مسابقة التربية والتعليم.. 6 خطوات يتبعها المتقدم فى حال تكرار رسالة الرقم القومى الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:51 م التعليم: انتهاء تسجيل التقدم لامتحانات أبناء المصريين فى الخارج 14 نوفمبر المقبل الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:40 م التعليم: رسوم مراجعة المستندات شرطا للقبول فى مسابقة التربية والتعليم أكتوبر 2019 الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:29 م فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:00 ص 7 معلومات عن مواعيد مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والإداريين بـ"التعليم" الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:30 ص البوابة الإلكترونية للتوظيف بالتعليم.. 7 معلومات تحدد أبرز أهدافها الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:14 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2" حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72% 4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019 السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة المزيد من Trending Plus
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