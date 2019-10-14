9 معلومات عن عقود صيانة مشروع القطار المكهرب "السلام - العاصمة الإدارية"

يقدم "اليوم السابع" فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن عقود صيانة مشروع القطار المكهرب الممتد من السلام حتى العاصمة الإدارية واصلا إلى العاشر من رمضان، والتى تم توقيعها مؤخرا تزامنا مع بدء تنفيذ هذا المشروع الممتد بطول 68 كم.

1ـ التعاقد لصيانة نظم الإشارات والاتصالات للمشروع والقطارات التى ستعمل خلاله عقب تشغيله

2ـ مدة التعاقد 13 سنة من تاريخ تشغيل المشروع.

3ـ تكلفة أعمال الصيانة وفقا لهذا التعاقد 110 مليون دولار.

4ـ أعمال الصيانة ستقوم بها شركة أفيك إنترناشيونال الصينية.

5ـ إنتهاء تنفيذ وتشغيل المشروع للجمهور منتصف 2021.

6ـ سريان عقد الصيانة سيبدأ مع بداية تشغيل المشروع.

7ـ المشروع سيشمل 14 محطة سطحية تمتد بطول 68 كم.

8ـ السرعة التصميمة للمشروع 120 كم/ س.

9ـ تكلفة تنفيذ المشروع بدون أعمال الصيانة تبلغ 1.2 مليار دولار.