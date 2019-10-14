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6 معلومات عن آخر جلسات محاكمة المتهمين بـ"أحداث ماسبيرو" بعد حجزها للحكم

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:05 م
6 معلومات عن آخر جلسات محاكمة المتهمين بـ"أحداث ماسبيرو" بعد حجزها للحكم المستشار محمد سعيد الشربينى وهيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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أوشكت الدائرة 9 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013، بعد حجزها للحكم، وتوجد العديد من المعلومات حول القضية منها : ـ

 

1 ـ المحكمة حجزت القضية لجلسة 25 ديسمبر للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

2 ـ الجلسة التى حجزت فيها المحكمة القضية للنطق بالحكم هى الجلسة الخامسة، واستمعت فيها المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين ومرافعة النيابة العامة.

3 ـ ممثل النيابة فى مرافعته أن المتهمين فضلوا مصلحة عشيرتهم عن مصلحة الوطن.

4 ـ النيابة أكدت أن المتهمين تحركوا من ميدان النهضة لمبنى ماسبيرو لاحتلاله واشتبكوا مع الأهالى وسقوط ضحايا ومصابين.

5 ـ دفاع المتهمين طالب فى مرافعته ببراءة موكليه من التهم الموجهة إليهما، ودفع بانتفاء التهم.

6 ـ النيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.


عنف ماسبيرو

احداث ماسبيرو

جنايات القاهره

مظاهرات الاخوان

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