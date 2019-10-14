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375 مليون جنيه انخفاض فى خسائر "الدلتا للأسمدة " 2018-2019

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:00 ص
375 مليون جنيه انخفاض فى خسائر "الدلتا للأسمدة " 2018-2019 عبد الواحد الدسوقى
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المهندس عبد الواحد الدسوقى ، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الشركة نجحت فى خفض الخسائر من 859 مليون جنيه العام المالى 2017-2018  ،إلى 484 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.

أضاف الدسوقى ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" أن الشركة تتحمل أعباء كثيرة ،منها 158 مليون جنيه فروق سعر بيع الأسمدة لوزارة الزراعة  ،بأقل من تكلفتها ، وبالتالى لابد من رفع سعر الطن من 2900 جنيه ، إلى 3500 جنيه حيث تخسر الشركة 1000 جنيه فى كل طن يتم تسليمه لوزارة الزراعة .

وأوضح الدسوقى ، أن الشركة تحملت 50 مليون جنيه فروق سعر غاز، و28 مليون جنيه ضرائب و33 مليون جنيه رسم صادر على الأسمدة  ،وبالتالي فإن الخسائر الفعلية تصل لنحو 200 مليون جنيه، لافتا أن العام المقبل ستتمكن الشركة من الربحية وإن كان بشكل محدود.

وكشف رئيس شركة الدلتا للأسمدة  ، أن صادرات الشركة العام المالى الماضى ارتفعت الى 54 مليون دولار، مقارنة ب25 مليون دولار العام المالى 2017-2018 ، مشيرا الى أن ايرادات الشركة ارتفعت إلى 2.1 مليار جنيه مقارنة ب1.2 مليار جنيه العام المالى 2017-2018.

 


الدلتا للاسمدة

عبد الواحد الدسوقى

القابضة الكيماوية

الاسمدة

سماد طلخا

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