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وفد من "الصحة" يزور الأقصر غدًا لمتابعة تجهيزات تطبيق التأمين الصحي الجديد

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:19 م
وفد من "الصحة" يزور الأقصر غدًا لمتابعة تجهيزات تطبيق التأمين الصحي الجديد التامين الصحى
كتب وليد عبد السلام

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يتوجه وفدا من وزارة الصحة والسكان، صباح غدًا الثلاثاء، إلي محافظة الأقصر، وذلك لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن الزيارة  تأتي في إطار الحرص على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم والتى بدأت فى الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وأشار البيان إلي أنه من المقرر أن يتفقد الوفد عددا من المستشفيات وحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، حيث ستبدأ الجولة بمستشفي إسنا المركزى الجديد، كما من المقرر أيضا أن يعقد  اجتماعا موسعا بقيادات الوزارة والمحافظة بمستشفي الأقصر الدولي للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة.


الصحة

التأمين الصحى

المحافظات

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