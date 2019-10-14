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وفد اتحاد الصناعات يستهل برنامجه فى برلين بزيارة مصنع توربينات الغاز "سيمنس"

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:13 م
وفد اتحاد الصناعات يستهل برنامجه فى برلين بزيارة مصنع توربينات الغاز "سيمنس" المهندس عماد غالى الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس
أ ش أ

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قام وفد اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع بزيارة مصنع (سيمنس) لتوريينات الغاز، فى مستهل برنامج زيارتهم للعاصمة الألمانية برلين، حيث كان فى استقبالهم الرئيس التنفيذى للمصنع روبرت زورن، الذى ألقى محاضرة شرح فيها أفق التعاون بين شركة (سيمنس) ومصر.

كما قدم المهندس عماد غالى الرئيس التنفيذى لشركة (سيمنس) شرحا وافيا حول نشاط الشركة بالقاهرة، والتعاون مع مصر فى مجالات طاقة الرياح والتدريب المهني.

وزار الوفد المصرى مصنع (سيمنس) من أجل أخذ صورة شاملة حول آخر التطورات بهدف نقل أحدث التكنولوجيات الألمانية فى إطار تدشين مزيد من مشروعات التعاون المعنية بقطاع الكهرباء والطاقة والربط الكهربائى بين مصر ودول الجوار وأوروبا وتشجيع الاستثمارات، سيما أن مهمة الوفد المصرى الترويج لمصر لخلق فهم أفضل حول المبادرات والمشاريع والاستثمارات المشتركة، وتعزيز فرص تأسيس شركات ناشئة مشتركة بين البلدين، فضلا عن مناقشة المشروعات المستقبلية بين البلدين.

وفى السياق ذاته، من المقرر أن يزور الوفد مقر شركة (Tüv) للجودة ومطابقة المنتجات.

,يضم الوفد أعضاء باتحاد الصناعات المصرية على رأسهم المهندس محمد زكى السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات، والدكتور مهندس نادر رياض عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية رئيس مجلس الأعمال المصرى الألماني، يرافقهم الرئيس التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة يان نويه، والوزير المفوض التجارى بالسفارة المصرية ببرلين ماهر الشريف.

,يشار إلى أن الاستثمارات الألمانية فى مصر قد بلغت 7.1 مليار دولار، وتعمل فى السوق المصرى نحو 1215 شركة ألمانية بمختلف القطاعات، منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الزراعية والتصنيع والبترول والبتروكيماويات والهندسة وصناعات السيارات والكيماويات والاتصالات والغاز والحديد والصلب.


الحديد والصلب

اتحاد الصناعات المصرية

قطاع الكهرباء

اتحاد الصناعات

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