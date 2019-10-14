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وزير روسى: مليار دولار حجم التبادل التجارى مع السعودية العام الماضى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:54 م
وزير روسى: مليار دولار حجم التبادل التجارى مع السعودية العام الماضى وزير الصناعة الروسى
كتب سمير حسنى

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قال وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف، الاثنين، أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا والسعودية والإمارات، آخذة فى التطور، لاسيما على مستوى التجارة وأسواق النفط.

 

وأضاف الوزير الروسى خلال لقاء على "سكاى نيوز"، أن الأرقام التجارية مع السعودية بلغت مليار دولار فى العام الماضى، متوقعا أن تستمر نفس الأرقام أو ارتفاعها فى الفترة المقبلة.

 

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يزور السعودية اليوم فى مستهل زيارة تاريخية هى الأولى من نوعها منذ أكثر من 12 عاما، يبحث خلالها العلاقات الثنائية مع العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، فضلا عن الملفات ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية والدولية.


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الريس الروسي

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