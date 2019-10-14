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وزيرة خارجية السودان تشيد بدور تشاد فى تحقيق السلام فى دارفور

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:47 م
وزيرة خارجية السودان تشيد بدور تشاد فى تحقيق السلام فى دارفور أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية
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أشادت أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية بدور تشاد في تحقيق السلام، خصوصا في دارفور، معبرة عن تطلع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، لزيارة تشاد في الفترة القادمة.
 
واستقبلت عبد الله اليوم سفير تشاد لدى السودان صالح هقيرا، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، حيث عبرت عن شكرها وتقديرها للسفير التشادي على الجهود التي بذلها في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وأكدت متانة العلاقات الأزلية والروابط المشتركة بين السودان وتشاد، وضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين، منوهة بتجربة القوات المشتركة في تأمين حدود البلدين من كافة أشكال الجرائم العابرة للحدود وتحويل الحدود المشتركة إلى منطقة لتبادل المنافع بين البلدين.
 
من جانبه، تقدم السفير التشادي بالشكر لحكومة السودان ووزارة الخارجية على الدعم والمساعدة التي وجدها طوال فترة عمله بالسودان، مؤكدا أهمية تفعيل وتعزيز التعاون الاقتصادي في الفترة القادمة، لاسيما تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، وتفعيل المنطقة الحرة ومشروع السكة الحديد الذي يربط بورتسودان (شمال شرقي السودان) بانجمينا.

أسماء عبدالله

السودان

تشاد

السلام

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