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هطول أمطار غزيرة على مدينة أبو سمبل بأسوان

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:46 م
هطول أمطار غزيرة على مدينة أبو سمبل بأسوان أمطار - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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تعرضت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، مساء اليوم الاثنين لموجه من الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح شديدة تسببت فى توقف فى الحياة العامة، خاصة بمناطق وسط المدينة.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لهطول المزيد من الأمطار، كما أطلقت تحذيراتها لأصحاب السيارات بالتوقف فورًا على طريق أبوسمبل/ أسوان السريع.

و حذرت المحافظة الفنادق العائمة والمراكب بالتوقف العاملة ببحيرة ناصر جنوب مدينة ابوسمبل، بالتوقف عن رحلاتها لحين تحسن الأحوال الجوية.

كما قررت المحافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء، تحسباً لسقوط المزيد من الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.

 

 


امطار

طقس السيئ

ابوسمبل

اسوان

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