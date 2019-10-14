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نقابة العلميين: حكم قضائى ببراءة أمين الصندوق من انتحاله لصفته النقابية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:33 م
نقابة العلميين: حكم قضائى ببراءة أمين الصندوق من انتحاله لصفته النقابية نقابة المهن العلميين
كتبت آية دعبس

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أعلن مجلس النقابة العامة للعلميين، صدور حكم قضائى ببراءة الدكتور عبد الغفار عزمى، أمين الصندوق، عضو هيئة المكتب، من اتهام الدكتور السيد عبد الستار المليجى، النقيب، له بانتحاله صفة أمين الصندوق، فى القضية رقم 12119 جنح مباشرة الأزبكية.

 

وأوضحت المجلس، فى بيان، أن الحكم القضائى أيد الصفة النقابية لأمين الصندوق، مشيرا إلى أن هذا الحكم يُعد المرة الثالثة التى يتم فيها تأييد الصفة النقابية لأمين الصندوق بأحكام قضائية.

 

وتشهد النقابة العامة للعلميين، انقسامات داخلية بين الدكتور السيد عبد الستار المليجى النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة.


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