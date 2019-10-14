موجيريني: نبحث مدى استعداد الدول الأوروبية اتخاذ خطوات للرد على العدوان التركى

وكالات

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، فيديريكا موجيريني ، في كلمة لها في بداية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، فى لكسمبورج"، من الواضح أن الدول الأعضاء ستناقش مدى استعدادها لاتخاذ بعض التدابير التي هي على الطاولة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة العسكرية التركية في سوريا ، مضيفة أن المجلس الوزاري يستضيف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون".

ويأتى الاجتماع لبحث التطورات في شمال شرق سوريا ، وبلورة موقف موحد من جانب وزراء الاتحاد الأوروبى تجاه العدوان العسكري التركي في المنطقة ومخاطر تسببها في مزيد من الزعزعة الإقليمية.

فيما أعلن وزير خارجية فرنسا ، جان إيف لو دريان في تصريح له قبل الاجتماع، أن "فرنسا تريد عدة أشياء، أولاً ، إدانة الهجوم التركيأ سنطالبهم بوقف هذا الهجوم ، مطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى تركيا ، لكن خاصة أن هذا الاجتماع يصبح فرصة لكي تنظم الولايات المتحدة لقاء للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

من جهتها أعلنت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تأييدها لفرض حظر على الأسلحة من الاتحاد الأوروبي على تركيا ، بينما أوقفت ألمانيا وفرنسا بالفعل الشحنات العسكرية إليها.



وتزيد هذه التطورات من التوترات القائمة بالفعل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ، وهي حليف مهم لحلف الناتو و مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.