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مطار القاهرة يستقبل العلماء والوفود المشاركة فى مؤتمر الإفتاء العالمى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:59 م
مطار القاهرة يستقبل العلماء والوفود المشاركة فى مؤتمر الإفتاء العالمى دار الإفتاء
كتب لؤى على

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استقبل مطار القاهرة الدولى عددًا من أعضاء الوفود المشاركة فى المؤتمر العالمى للإفتاء الذى تعقده دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر والمستمر على مدار يومين متتالين بالقاهرة.
 
ووصل أمس واليوم مجموعة من ممثلي الهيئات الإفتائية والمراكز الإسلامية بالعالم إلى مطار القاهرة، وعلى رأسهم  الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد اليمنى، والشيخ  سالم إبراهيم مختار مفتى إريتريا، وكذلك وصل الدكتور محمد  البشارى، الأمين العام لمجلس المجتمعات المسلمة بأبو ظبى، والدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة – السعودية. 
 
فضلًا عن وصول عدد من أساتذة الجامعات العالمية، من بينهم:  الدكتور محمود الشيخ نائب رئيس جامعة فلورنسا بإيطاليا، و الدكتور مرزوق أولاد عبد الله، رئيس جامعة أمستردام الحرة بهولندا، وقد وصل أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة إكزافير بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور وليد الأنصارى، وكذلك المدير التنفيذى لمؤسسة التعايش – واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية  الدكتور طارق الجوهرى.
 
كما وصل كل من رئيس المجلس الأعلى للإفتاء فى جمهورية المالديف الدكتور محمد رشيد إبراهيم، كما يصل اليوم أيضًا الدكتور محمد فطريش مفتى سنغافورة، فضلًا عن انتظار وصول نائب مفتى أذربيجان السيد فؤاد نور اللاييف، وكذلك نائب مفتى سلطنة بروناي، السيد ديني حاج عبد الله، وكذلك رئيسة شئون الفتوى بمجلس العلماء الأندونيسي الدكتورة خزيمة يانجو، ورئيس لجنة الفتوى بمجلس العلماء الأندونيسي الدكتور حسن الدين، ومستشار رئيس دولة الإمارات الدكتور علي آل هاشمي. 
 
أيضا ينتظر أن يصل اليوم الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي لبنان، ومفتي القدس الشيخ محمد حسين، ومفتي الأردن  الدكتور محمد الخلايلة.
 
ويتوالى وصول الوفود خلال الساعات المقبلة للمشاركة في فاعليات المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
 
جدير بالذكر أن دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ستعقد مؤتمرها العالمي الخامس يومي 15، 16 أكتوبر الجاري في القاهرة بحضور وفود أكثر من 85 دولة حول العالم، تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي".
 

 


مؤتمر الافتاء

دار الافتاء

مفتى القدس

مفتى الاردن

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