مصرع 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء انهيار مبنى شمال الهند

نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الاثنين، مقتل عشرة أشخاص جراء انهيار مبنى مكون من طابقين فى قرية شمال البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن الضابط البارز بالشرطة الهندية أو بى سينج قوله " إن 15 شخصا آخرين قد أصيبوا جراء انهيار المبنى فى قرية واليدبور بولاية أوتار براديش".

وأضاف سينج أن الشرطة تحقق فيما إذا كان الانهيار قد نجم عن انفجار أنبوب غاز فى المبنى أم بسبب آخر، مشيرا إلى أن خمسة أشخاص من عائلة واحدة قد لقوا مصرعهم فى موقع الحادث فور وقوعه فيما توفى الخمسة الآخرون فى المستشفى متأثرين بالإصابات التى لحقت بهم.

ويعد انهيار المبانى أمرا شائعا فى الهند خلال موسم الرياح حيث أن مياه الأمطار الغزيرة تعمل على إضعاف أسس الهياكل التى يتم بناؤها بشكل سىء .. وقد تعرضت ولاية "أوتار براديش" وبعض الولايات الهندية الأخرى لهطول أمطار غزيرة على مدار الشهر الماضى.