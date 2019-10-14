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مساعد وزير التنمية المحلية يطالب بأساليب غير تقليدية لمواجهة النمو السكانى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:24 م
مساعد وزير التنمية المحلية يطالب بأساليب غير تقليدية لمواجهة النمو السكانى التنمية المحلية: يجب استخدام أساليب غير تقليدية لمواجهة خطر النمو السكانى
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، أهمية مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، خاصة بالوقت الراهن مع ملاحظة الارتفاع المتزايد للنمو السكانى الذى يلتهم النمو الاقتصادى.

جاء ذلك خلال ورشة عمل "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية "والتى تنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان" بمحافظات:"أسيوط والمنيا والقليوبية" بعنوان: "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني".

وأكد شحاتة على ضرورة استخدام أساليب غير تقليدية لمواجهة خطر النمو السكانى وضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة فى رصد أي خلل وضعف مسبب للزيادة السكانية ووضع حلول سريعة.

يذكر أن القضية السكانية تتشارك في مواجهتها فى الوقت الحالى عدد من الجهات المعنية والوزارات ومؤسسات الدولة حتى ينتج عن تضافر هذه الجهود النتيجة المرجوه وهى مواجهة معدلات النمو السكاني وذلك لصالح رفع معدلات التنمية التي تعود بالنفع على جميع المواطنين و حتى يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.

 

 
 
 
 
 
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