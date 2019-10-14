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مريض الغدة الدرقية يمكنه أن ينقص وزنه بهذه الطرق.. الدكتورة دعاء سهيل توضح

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:00 م
مريض الغدة الدرقية يمكنه أن ينقص وزنه بهذه الطرق.. الدكتورة دعاء سهيل توضح الدكتورة دعاء سهيل
تقرير خاص

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يقابل مريض الغدة الدرقية مشكلة كبيرة عندما يقرر إنقاص وزنه وهو إن حرقه ضعيف، فنزول وزنه يكون بطيىء للغاية.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، توضح من خلال التقرير التالي الطرق التي من خلالها يستطيع مريض الغدة الدرقية إنقاص وزنه.

وقالت: في بداية علاج اي مريض أون لاين لابد أن أقوم بسؤاله عدد من الأسئلة التي من خلالها أحدد حالته الصحية واستطيع أن اتعامل معها، وإذا تبين إن المريض مصاب بالغدة الدرقية أطلب منه إجراء فحوصات وتحاليل الغدة الدرقية حتى اطمئن على أنها تعمل بشكل جيد، أيضا أتعرف على التاريخ الوراثي والعادات الغذائية للمريض، وجميع هذه التساؤلات تكون مرحلة أولى في معرفة الكورس العلاجي المناسب لهذا المريض.

3 مميزات للاناسيليوم في انقاص الوزن
3 مميزات للاناسيليوم في انقاص الوزن

 

واستطردت دكتورة دعاء حديثها عن "التخسيس اون لاين" قائلة:  في المرحلة الثانية اتعرف من المريض عن ما إذا كان يعاني من أمراض الضغط والسكر أو أمراض القلب، وكذلك يتم طرح بعض التساؤلات الخاصة بمناطق تجمع الدهون في جسمه، فعلى سبيل المثال هل هو مريض سكر أويعاني من أي خلايا دهنية في البطن، هل هو شخص سليم ويعاني من دهون موضعية ؟ لأن كل حالة من هذه الحالات لها كورس مختلف، ايضا لابد ان اتعرف على شهية المريض  والتي تعد أحد المعلومات المهمة التي نقوم بالسؤال عنها فالشهية العالية للمريض تنقسم لشقين فمن الممكن أن يكون هذا المريض يخضع لعلاج نفسي يدفعه لتناول أدوية الاكتئاب، وهوما يتسبب في رفع شهيته بشكل كبير، لأن زيادة الشهية من الآثارالجانبية الأساسية لهذه الأدوية، والشق الثاني هو التاريخ الوراثي لعائلة المريض فالجينات الوراثية ليس دليل كافي على تناوله للطعام، إنما سلوك عائلته أيضا تعتبرعامل مؤثر، بعد ذلك أقدم للمريض الكورس العلاجي الخاص به  والمكون من الألياف بأنواعها، وطريقة ومواعيد تناوله بالمتابعة معي أو مع متخصصين التغذية على صفحة الفيس بوك الخاصة بي، وبعدها نتابع وزنه اسبوعياً وشهيته ايضاً وأي مشاكل أو عقبات من الممكن أن يواجهها .

ما هو كورس التخسيس الذي يناسب مريض الغدة الدرقية؟
ما هو كورس التخسيس الذي يناسب مريض الغدة الدرقية؟
 

* كورس التخسيس يناسب مريض الغدة الدرقية بشروط:
وعن ما إذا كان "كورس التخسيس" الذي تقدمه يتناسب مع مريض الغدة الدرقية تقول: الغدة الدرقية التي تتواجد في عنق الرقبة، والتي تفرز الهرمون القادر على حرق السعرات الحرارية في الجسم، وفي حال لم تقم الغدة الدرقية بإفراز هذا الهرمون، يصاب الشخص بزيادة الوزن، وهذا المريض يحتاج لكورس علاجي يحتوي على مجموعة من الحوارق، ولذلك فهو في حاجة لاستخدام عشب الراسبيري، وهذا العشب أيضا لا ينمو في مصرولكن لدينا خلاصته، فهو خلاصة من 40 ثمرة راسبيري " توت"، ويضا هناك خلاصة الجرسينيا، وهو عشب مانع للشهية فالجرسينيا هي خلاصة HCA، وهذا العشب يواجه هرمونات الجوع في الجسم حيث يعمل على تفتيت الخلايا الدهنية الموجودة في الجسم ذات العمر الطويل، وتقلل الشهية، مع تنشيط عملية الايض والحرق في جسم المريض.

وأشارت الدكتورة دعاء سهيل إن مريض الغدة الدرقية يمكنه تناول منتج الاناسيليوم المصرح من وزارة الصحة والذي يصلح لجميع الفئات العمرية والحالات الصحية ولا توجد حالات ممنوعة من هذا الكورس إلا المرأة الحامل والمرضعة فقط.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل  عبر "فيس بوك":

الدكتورة  دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/

 

للتواصل-دعاء-سهيل
 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com                        

 

 


الدكتورة دعاء سهيل

كورس التخسيس

التخسيس اون لاين

الدهون المتراكمة

الغدة الدرقية

الجرسينيا

الشهية

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