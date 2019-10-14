مدير المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يشهد احتفالات أكتوبر فى برج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الشيخ نشأت الصاوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، احتفال معهد برج العرب النموذجى الابتدائى بانتصارات أكتوبر.

وردد طالبات وطلاب المعهد الأناشيد الوطنية الحماسية، وإلقاء الشعر، كما قدم الطالبات عرضًا رياضيًا (لعبة الكاراتيه) لاستعراض المهارات القتالية والدفاع عن النفس، وتم التحدث عن الدروس والعبر المستفادة من انتصارات أكتوبر، وأهمها: إتقان العمل والإخلاص فيه، وحسن التخطيط، وكيف نستفيد منها فى حياتنا.

وذلك بحضور الدكتورة أميمة قنطوش مدير التعليم النموذجى، والأستاذ محمد المصرى مدير إدارة الجودة، وعبده مخلوف مدير إدارة غرب التعليمية الأزهرية، وعددٍ من الموجهين والموجهات.

وفى سياق آخر تابع سير العملية التعليمية بمعاهد برج العرب وهى فتيات الشعراوى النموذجى، وسيدنا يحيى النموذجى، وبنين برج العرب النموذجى، ولاحظ ارتفاع نسبة غياب الطلاب بمعهدى سيدنا يحيى النموذجى، وبنين برج العرب.

وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الطلاب كثيرى الغياب من إرسال إنذارات للطلاب، وحصر الغياب أولًا بأول، وحضر حصة لغة عربية بمعهد سيدنا يحيى، وأوصى بالالتزام بطريقة التحضير المرسلة والمعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية والمطابقة لمنظومة الجودة.

وتكثيف المتابعة من الموجهين، ومديرى الإدارات المختلفة، وأوصى فضيلته بتفعيل كافة الأنشطة والمسابقات الثقافية وعقد الندوات والمناظرات، وتلخيص الكتب، وتكثيف الأنشطة على مدار العام.