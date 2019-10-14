محافظ دمياط تقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة كفر سعد التجارية لـ 140 درجة

دمياط معتز الشربينى

أكد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قررت النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة كفر سعد الثانوية التجارية المشتركة التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية، من مجموع 145 درجة إلى مجموع 140 درجة للعام الدراسى الجديد.

وأضاف وكيل الوزارة انه جاء ذلك لتحقيق رغبات أولياء الأمور الراغبين بالتحاق أبنائهم الملتحقين بمدرسة طه ندا التجارية المشتركة ومدرسة السعدية البحرية التجارية المشتركة ومدرسة كفر الغاب التجارية المشتركة التابعين لإدارة كفر سعد التعليمية، بمدرسة كفر سعد الثانوية التجارية.