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محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:56 ص
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل كورنيش المنيا
كتب فريق المحافظات

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افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، المرحلة الثانية من أعمال تطوير كورنيش النيل، والذي يمثل المتنفس الأساسي للمواطنين من أبناء المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء محمد أبو المجد حكمدار المنيا ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد سيد رئيس المدينة والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية.

كما حضر الافتتاح الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور ياسر المغربي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بقسم العمارة، وعدد من أساتذة كلية الفنون الجميلة وأعضاء لجنة التطوير والتجميل بالمحافظة، حيث نفذ قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة التصميم الخاص بالكورنيش في مراحله المختلفة.

قال المحافظ فى بيان إن تطوير الكورنيش وتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم من أولويات المحافظة ، لافتا الى أنه جارى حالياً إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازي مع أعمال تطوير كورنيش المنيا بمراحله الثلاثة، وذلك في إطار إضفاء لمسه جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

ودعا المحافظ أهالي المنيا للاستمتاع بالكورنيش، والذي يعد المتنفس الحقيقي للمواطن البسيط ، مؤكداً أن الكورنيش ملك لجميع المواطنين وان الحفاظ عليه واجب وطني ومسئولية مباشرة من المواطنين.

أوضح المهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش تمتد بطول 295م، وتشمل مسطحات خضراء واسعة، ومنطقة تصوير ومنطقة رياضة ودورات مياه ومنطقة مخصصة للعائلات، مشيرا إلى أنه روعي في تلك المرحلة زيادة عدد المقاعد المخصصة لمرتادي الكورنيش ، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع والتي ستمتد بطول 150 مترا، ستضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافيتريات ، ودورات مياه عامة.

يذكر أن، أعمال تطوير كورنيش النيل تتم على 3 مراحل بطول 735 متر تقريباً ، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى في يوليو الماضي والتي امتدت بطول 290 مترا، بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة، وشملت إنشاء نافورة مياه راقصة ومظلات للحماية من الشمس، وتم تخصيص أماكن لألعاب الأطفال وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى منطقة كافيتريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية.

 

تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل (1)

تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل (1)

 

تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل (3)
تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل (3)

 

تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل (4)
تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل (4)

 

تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل (6)
تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل (6)

 

تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل (10)
تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل (10)

 


محافظه المنيا

المنيا

كورنيش المنيا

كليه الفنوان الجميله

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