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محافظ الدقهلية: إحالة 26 مدرسا ومسئولى الحضور والانصراف بـ3 مدارس للتحقيق

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:35 م
محافظ الدقهلية: إحالة 26 مدرسا ومسئولى الحضور والانصراف بـ3 مدارس للتحقيق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على إحالة26 مدرسا بمدارس، الدنابيق للتعليم الأساسي وميت مزاح الإعدادية بنين التابعتين لإدارة شرق المنصورة التعليمية، ومدرسة الشهيد محمد عفت التجارية بنين بصهرجت الكبرى مركز أجا وذلك لخروجهم من العمل بدون إذن أو خط سير رسمي.

وكلف محافظ الدقهلية، الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم باجراء التحقيق معهم ومع مسئولي الحضور والانصراف بالمدارس المشار إليها بسبب التقصير والتقاعس في أداء العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حالات الغياب، وكلف رئاسة مركز ومدينة المطرية برفع كافة الاشغالات الموجودة حول المدارس بالمدينة.
 
تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على عدد من المدارس خلال أربعة أيام للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية شملت مراكز منية النصر،الكردي ،المنزلة، المطرية، المنصورة ، دكرنس، اجا، ميت غمر.
 
 
 

 


الدقهلية

تعليم الدقهلية

غياب الموظفين وقت العمل

محافظ الدقهلية

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