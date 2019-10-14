محافظ الدقهلية: إحالة 26 مدرسا ومسئولى الحضور والانصراف بـ3 مدارس للتحقيق

وكلف محافظ الدقهلية، الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم باجراء التحقيق معهم ومع مسئولي الحضور والانصراف بالمدارس المشار إليها بسبب التقصير والتقاعس في أداء العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حالات الغياب، وكلف رئاسة مركز ومدينة المطرية برفع كافة الاشغالات الموجودة حول المدارس بالمدينة.

تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على عدد من المدارس خلال أربعة أيام للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية شملت مراكز منية النصر،الكردي ،المنزلة، المطرية، المنصورة ، دكرنس، اجا، ميت غمر.