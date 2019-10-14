سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

خلال جولته بمنطقة طوسون وأبوقير ..

محافظ الإسكندرية : عدم البدء فى أعمال الرصف إلا بعد الإنتهاء من كافة أعمال شركات المرافق

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:51 م
محافظ الإسكندرية : عدم البدء فى أعمال الرصف إلا بعد الإنتهاء من كافة أعمال شركات المرافق محافظ الأسكندرية خلال جولته بمنطقة طوسون وأبوقير
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، على مدير مديرية الطرق برئاسة  المهندسة أمل محمد ، بضرورة التنسيق بين مديرية الطرق ، وكافة شركات المرافق ، لإنهاء كافة الأعمال قبل البدء في أعمال رصف الطرق وذلك لعدم السماح بالتكسيرأوالحفر للطرق بعد إنتهاء الأعمال .

وشدد " قنصوه"، على ضرورة تحرير المحاضر اللازمة للعقارات المخالفة التي تقوم بأعمال حفر وإنشاء وصلات صرف صحي من تلقاء نفسها ، وإلزامهم بإعادة الشئ لأصله على نفقتهم الخاصة.

وكلف قنصوه مديرية الطرق والصرف الصحى، بالبدء في رصف وتأهيل الشوارع الرئيسية والفرعية فور الإنتهاء من الأعمال والإصلاحات الجارية بشارع المستشارين ، وشارع 25 والشوراع الفرعية المتضررة بمناطق طوسون وأبو قير .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الإسكندرية اليوم ، بمناطق طوسون وأبو قير بمنتزة ثان للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه المواطنين ، والتي كان أهمها مشكلات الصرف الصحي ورصف الطرق ، والقمامة ، بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية ، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة ، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي ، والمهندس أسامة الخولي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية  ، والمهندسة أمل محمد مدير مديرية الطرق ، والدكتور ياسر الجندى رئيس حي منتزة ثان ، وحمدي شامة رئيس حي منتزة أول، وجميع مسئولي الجهات المعنية .

ومن جانب آخر، كلف محافظ الإسكندرية مسئولوا الطرق ، وحي المنتزة ثان بوضع خطة تطويرعاجلة لمدخل مساكن الشباب بمنطقة طوسون مشدداً بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف والتشجير للطرق الداخلية لإظهارها بالشكل اللائق  لإسكان المحافظة طبقاً للتصميمات النهائية المقررة بالمشروع  .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ الإسكندرية اليوم لمشروع إسكان الشباب التابع للمحافظة بمنطقة طوسون بحى المنتزة ثان ، للوقوف على أهم المشكلات التى تعانى منها والإسراع بحلها فى وجود كافة الأجهزة المعنية  بحضور أحمد جمال نائب المحافظ ، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة ومسئولي الطرق والصرف الصحي ورئيس حي المنتزة ثان ، وجميع الجهات المعنية .


محافظ الأسكندرية خلال جولته بمنطقة طوسون وأبوقير (1)
محافظ الإسكندرية خلال جولته بمنطقة طوسون وأبوقير 
محافظ الأسكندرية خلال جولته بمنطقة طوسون وأبوقير (2)
محافظ الإسكندرية خلال جولته بمنطقة طوسون وأبوقير 
 
محافظ الأسكندرية خلال جولته بمنطقة طوسون وأبوقير (3)محافظ الإسكندرية خلال جولته بمنطقة طوسون وأبوقير 
 
محافظ الأسكندرية خلال جولته بمنطقة طوسون وأبوقير (4)
 
محافظ الإسكندرية خلال جولته بمنطقة طوسون وأبوقير 
 
 

 


الاسكندريه

ابو قير

محافظ الاسكندريه

رصف الطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد منظومة النظافة والصرف الصحى بشوارع حى المنتزة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:51 م

محافظ الإسكندرية يكلف بالبدء فى تنفيذ تقنية "مايكروسرفيس" لمعالجة أعمال الرصف

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:47 م

محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى قبل الشتاء

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:03 م

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كوريا لتدعيم العلاقات الثنائية بكافة المجالات

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:57 م

محافظ الإسكندرية: استخدام تقنية "المايكروسرفيس" لصيانة الطرق لأول مرة

السبت، 05 أكتوبر 2019 08:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة