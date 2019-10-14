محافظ الإسكندرية : عدم البدء فى أعمال الرصف إلا بعد الإنتهاء من كافة أعمال شركات المرافق

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، على مدير مديرية الطرق برئاسة المهندسة أمل محمد ، بضرورة التنسيق بين مديرية الطرق ، وكافة شركات المرافق ، لإنهاء كافة الأعمال قبل البدء في أعمال رصف الطرق وذلك لعدم السماح بالتكسيرأوالحفر للطرق بعد إنتهاء الأعمال .

وشدد " قنصوه"، على ضرورة تحرير المحاضر اللازمة للعقارات المخالفة التي تقوم بأعمال حفر وإنشاء وصلات صرف صحي من تلقاء نفسها ، وإلزامهم بإعادة الشئ لأصله على نفقتهم الخاصة.

وكلف قنصوه مديرية الطرق والصرف الصحى، بالبدء في رصف وتأهيل الشوارع الرئيسية والفرعية فور الإنتهاء من الأعمال والإصلاحات الجارية بشارع المستشارين ، وشارع 25 والشوراع الفرعية المتضررة بمناطق طوسون وأبو قير .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الإسكندرية اليوم ، بمناطق طوسون وأبو قير بمنتزة ثان للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه المواطنين ، والتي كان أهمها مشكلات الصرف الصحي ورصف الطرق ، والقمامة ، بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية ، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة ، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي ، والمهندس أسامة الخولي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية ، والمهندسة أمل محمد مدير مديرية الطرق ، والدكتور ياسر الجندى رئيس حي منتزة ثان ، وحمدي شامة رئيس حي منتزة أول، وجميع مسئولي الجهات المعنية .

ومن جانب آخر، كلف محافظ الإسكندرية مسئولوا الطرق ، وحي المنتزة ثان بوضع خطة تطويرعاجلة لمدخل مساكن الشباب بمنطقة طوسون مشدداً بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف والتشجير للطرق الداخلية لإظهارها بالشكل اللائق لإسكان المحافظة طبقاً للتصميمات النهائية المقررة بالمشروع .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ الإسكندرية اليوم لمشروع إسكان الشباب التابع للمحافظة بمنطقة طوسون بحى المنتزة ثان ، للوقوف على أهم المشكلات التى تعانى منها والإسراع بحلها فى وجود كافة الأجهزة المعنية بحضور أحمد جمال نائب المحافظ ، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة ومسئولي الطرق والصرف الصحي ورئيس حي المنتزة ثان ، وجميع الجهات المعنية .