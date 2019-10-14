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محافظة الجيزة تنفذ تدريبا لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر 53"

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:43 م
محافظة الجيزة تنفذ تدريبا لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر 53" جانب من تدريب مواجهة الأزمات والكوارث صقر 53
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت محافظة الجيزة أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية صقر 53  بمشاركة 60 جهة تنفيذية مختلفة، تمثل كافة الجهات الحكومية والأهلية.
 
وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إن التخطيط من أهم المكونات التى تقوم عليها استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث مشيرا إلى أن التخطيط لإدارة الأزمات يساعد على إدارة هذه الأزمات بالمبادرة وليس كرد فعل ومن ثم تحقيق نسبة نجاح أعلى في التعامل مع تلك الأزمات وتجنب الآثار السلبية الناتجة عنها، مضيفا أن التخطيط يوفر استغلالًا كاملًا للطاقات والموارد التي يمتلكها الجهاز القائم على إدارة الأزمات.
 
وأضاف المحافظ أن التدريب يهدف إلى صقل مهارات مديرى الأجهزة التنفيذية والأمنية فى رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية إضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة وسرعة التصرف حيال المواقف والتأكيد على الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملى.
 
تصريحات المحافظ جاءت عقب متابعته لاعمال اصطفاف المعدات للجهات المشاركة فى التدريب  بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد.
 
حيث أشار المحافظ أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بحصر كل المعدات والسيارات وإعداد كشف بأرقام وأنواع المعدات لاستخدامها في حال الحاجة إليها مضيفا أنه تم عرض خطط مجابهة السيول وحوادث القطارات وتوقف حركة مرور والحوادث وكيفية  التعامل مع المصابين وذلك كأمثلة عملية للوقوف على الطرق المثالية فى التعامل مع الحدث.
 
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