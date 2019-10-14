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لجنة انتخابات التجديد النصفى للأطباء: حسين خيرى نقيبا عاما

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:14 م
لجنة انتخابات التجديد النصفى للأطباء: حسين خيرى نقيبا عاما د. حسين خيرى نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس

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قالت الدكتورة نجوى الشافعى، رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى للأطباء، إنه بعد انتهاء أعمال الفرز والحصر لنتائج انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء العامة والفرعيات، والتى انعقدت صباح الجمعة 11 اكتوبر 2019، فى 27 محافظة تعلن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات عن فوز الدكتور حسين خيرى، بمقعد النقيب العام، للمرة الثانية  بـ5.788 صوت، بفارق 2000 صوت عن المرشح التانى.
 
وأوضحت الشافعى، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى، أنه على مقاعد العامة حصل عليها كلا من : فوق السن:
إيهاب الطاهر 6193 صوتا، ابراهيم الزيات 5672 صوتا، رشوان شعبان 3797 صوتا، تحت السن: أبوبكر القاضى 7096صوتا، وأحمد السيد 5648 صوتا، ومحمود عرفه 4610 أصوات.
 
وتابعت القطاعات: قطاع القاهرة : رانية العيسوي 481 صوتا، قطاع شرق الدلتا : أحمد الهوارى 2028 صوتا
قطاع غرب الدلتا : أحمد نوار 1140 صوتا
قطاع وسط الدلتا:  محمد الاكشر  1013 صوتا
قطاع شمال الصعيد : عماد سمير  1281 صوتا
قطاع جنوب الصعيد : إيمان سلامه 1408 أصوات.
 
 
 
 
 
 

 


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