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كيف تحمى نفسك من مضاعفات مرض السكر؟

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:00 م
كيف تحمى نفسك من مضاعفات مرض السكر؟ قياس السكر
كتبت فاطمة ياسر

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 الإصابة بمرض السكر تتطلب التعامل معه بطرق معينة ومحددة لتجنب التعرض لأى مضاعفات خاصة به، وخلال هذا التقرير نتعرف على أفضل وأهم النصائح لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية تنتج عن مرض السكر، وذلك وفقا لموقع "webmed" .

على مريض السكر ضبط معدلاته في الدم، وذلك عن طريق أخذ الأدوية الخاصة به في مواعيدها، وأيضا تناول الأطعمة الصحية التي تحد من تعرضه للارتفاع، وهي الاطعمة قليلة السعرات الحرارية والدهون، ولذا على مريض السكر الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه لأنها تقلل من فرص ارتفاع نسبة السكر بالدم.

ومن أهم النصائح التي يجب على مريض السكر القيام بها هي شرب كميات كبيرة من المياه فهي تساهم في الحد من ارتفاع نسبته، وأيضا تساعد في الحفاظ على صحة باقي أعضاء الجسم بشكل كبير، فهي تحافظ علي الأوعية الدموية والشرايين والقلب.

وتعد ممارسة الرياضة يوميا من الأمور الهامة لك ولصحتك بشكل عام، ولمريض السكر بشكل خاص، حيث إنها تساهم في حرق الدهون التي تزيد من فرص الإصابة بارتفاع نسبة السكر بالدم، وأيضا تعمل على تنشيط خلايا الجسم.

وللاطمئنان على صحتك عليك إجراء تحليل سكر تراكمي كل ثلاثة أشهر، للتعرف على نسبة المرض في جسمك، مع ضرورة إجراء  فحص قاع عين كل سنة لأن مرض السكر يؤثر على صحة العين.

 


مرض السكر

مضاعفات مرض السكر

طرق لتجنب حدوث مضاعفات لمرض السكر

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