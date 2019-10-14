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كلب بوليسى يكشف غموض 117 قضية.. تعرف على قصة "هول"

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:26 ص
كلب بوليسى يكشف غموض 117 قضية.. تعرف على قصة "هول" كلاب بوليسيه - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، رائدة فى مجال تدريب وتشغيل كلاب الأمن والحراسة، حيث يرجع تاريخ الاستعانة بكلاب الشرطة فى مصر بالعصر الحديث إلى أوائل الثلاثينات من القرن العشرين.

ويرجع تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية، عندما زار الملك فؤاد مدرسة البوليس والإدارة فى سنة 1931 م، وأشار بعد الزيارة إلى اللواء عزيز على المصري باشا مدير المدرسة فى ذلك الوقت، بأن يدخل نظام تدريب الكلاب البوليسية بالمدرسة، وقد عهد إلى اليوزباشي السعيد عزيز الألفي بعمل التجارب للبدء فى هذا المشروع، فبدأ بالاطلاع على الكتب والمجلات الخاصة بتربية وتمريض وتدريب الكلاب.

 ويعتبر الكلب "هول" الشهير من أوائل الكلاب التي استخدمت في الشرطة المصرية عام 1932، وهو من نوع الراعى الألمانى، عندما قامت كلية البوليس بشراء 4 كلاب من الهواة، وكان عمر "هول " أنذاك 3 سنوات، وقد كان يدرب الكلب هول الباشجاويش عبد الرازق عبد المجيد، وكان هذا الكلب نادر الذكاء، حتى أنه استخدم فى 117 قضية اعترف المتهم فى 32 قضية، بمجرد تعرف الكلب "هول " عليه.

 

 


الكلاب البوليسية

الكلب هول

ادراة الكلاب البوليسية

اهمية الكلاب البوليسية

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