قومى المرأة بشمال سيناء ينفذ حملة "بلدى أمانة"

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اليوم فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، تنفيذه فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار " بلدي أمانة"، وتمتد على مدار5 أيام ، وتستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر ، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري .

وبحسب البيان ، قد نجحت الحملة خلال اليوم في الوصول إلى 5170 من الفتيات والسيدات والرجال بقرى ومراكز حى عاطف السادات والسكاسكة وحى المساعيد وأبى صقل وحى السلايمة ومنطقة الخلفاء وشارع البحر وحى الريسة ومدينه بئر العبد " حى الزايدة والحتانه وحى العمارين الجديد وأم عقبه رابعة" ، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع ومحامي مكتب الشكاوى .