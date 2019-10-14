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قوات الجيش السورى تنتشر فى عين عيسى بريف الرقة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:07 ص
قوات الجيش السورى تنتشر فى عين عيسى بريف الرقة العدوان التركي على سوريا - ارشيفية
هند المغربى

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 انتشرت قوات الجيش السورى فى عين عيسى بريف الرقة، وفق لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها.

كانت فضائية سكاي نيوز، أفادت فى خبر لها أن قوات سوريا الديمقراطية، أكدت على الاتفاق مع الحكومة السورية على دخول الجيش السورى وانتشاره على طول الحدود مع تركيا، حيث أن الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا كمدينة عفرين وغيرها.

كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن الاتفاق مع الحكومة السورية التي من واجبها حماية حدود البلاد والحفاظ على السيادة السورية كى يدخل الجيش السوري وينتشرعلى طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية لصد هذا العدوان وتحرير المناطق التي دخلها الجيش التركي ومرتزقته المأجورين

 


سوريا

العدوان التركي

تركيا

المرصد السوري

العدوان التركى

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