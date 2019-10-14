سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ومصر مستقبل التصنيع

فيديو ..قانون 43 لتسجيل المصانع أعاد الفرصة للصناعات الوطنية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:00 ص
فيديو ..قانون 43 لتسجيل المصانع أعاد الفرصة للصناعات الوطنية صادرات- أرشيفية
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد عبد الباقي، أحد المستوردين المصريين، إن قانون رقم 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع، ترتب عليه تراجع حجم الاستيراد بشكل كبير، لأن هناك عدد كبير من المنتجات تندرج تحت هذا القانون، وهذا كان دافع جيد بالنسبة إليه للتفكير في التصنيع بدلا من الاستيراد من الخارج.
 
وأضاف محمد عبد الباقي، أنه لديه شركة استيراد في الصين، وقرر اللجوء إلى التصنيع لأن مستقبل مصر في التصنيع أصبح أكبر في ظل هذا القانون، نظرا للموقع الاستراتيجي المتميز لمصر ووجود عدد كبير من الموانئ البحرية والجافة، ومع مرور الوقت بدأت في تصنيع سلعة أو سلعتين كان يستوردهم من الخارج، خاصة بعد ارتفاع تكلفة الاستيراد على المستوردين في السوق المحلية.
 
 
وطالب محمد عبد الباقي، الشباب للتفكير في التصنيع في مصر، لأنه مستقبل الاقتصاد في المرحلة المقبلة ،حتى تأخذ مصر مكانتها التي تستحقها في التصدير بين دول المنطقة

التصنيع في مصر

المستوردين المصريين

الاستيراد والتصدير

الاستيراد من الخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفد كورى يزور المنطقة الاقتصادية لبحث الفرص الاستثمارية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:18 م

اتحاد المستثمرين: سوق الورق يعانى من الإغراق بالدشت المسورد

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:28 م

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل مشاركو "مصر تستطيع" غدا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:33 ص

"الصناعات الكيماوية" تخسر دعوى تحكيم بعودة "ميكار" وتعويض بـ60 مليون جنيه.. لجنة التحكيم: المشترين استمروا في النشاط رغم قرار وقف تصنيع المقطورات في 2008.. وبيع الأراضي تم بموافقة ممثلي القابضة بمجلس الإدارة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف حقوق العامل المتوفى أثناء خدمته وفقا لقانون العمل

اعرف حقوق العامل المتوفى أثناء خدمته وفقا لقانون العمل

اعرف الحكم الشرعى لرجل حلف على زوجته بعدم الذهاب لمنزل أهلها ويريد التراجع

اعرف الحكم الشرعى لرجل حلف على زوجته بعدم الذهاب لمنزل أهلها ويريد التراجع

100 ألف جنيه رسوم إنشاء مكاتب الاعتماد الخاصة بالمحال العامة

100 ألف جنيه رسوم إنشاء مكاتب الاعتماد الخاصة بالمحال العامة

راجح قاتل..أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ "اليوم السابع " العدالة الناجزة انتصرت لروح " محمود "بإحالة الجناة للمحاكمة والد المجنى عليه : شكرا لدولة القانون .. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية

راجح قاتل..أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ "اليوم السابع " العدالة الناجزة انتصرت لروح " محمود "بإحالة الجناة للمحاكمة والد المجنى عليه : شكرا لدولة القانون .. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة