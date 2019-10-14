سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

علاج جديد لسرطان البروستاتا يحافظ على الحياة الجنسية للرجال

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:00 م
علاج جديد لسرطان البروستاتا يحافظ على الحياة الجنسية للرجال سرطان البروستاتا - ارشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

كشف الأطباء عن علاج جديد لسرطان البروستاتا بدون استخدام مشرط من خلال العلاج بالموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة للمرض. هذا العلاج لا يؤثرعلي حياة الرجل الجنسية  ويحافظ عليها 

صورة خبر ديلى ميل عن اللبروستاتا
صورة خبر ديلى ميل عن اللبروستاتا

 

ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" الإجراء المعتاد لعلاج سرطان البروستاتا بعد التشخيص هو إجراء عملية كبيرة، بعدها قد يعاني بعض الرجال من المرضي  من مشاكل جنسية مرتبطة بعملية كبيرة.

يتضمن العلاج باستخدام الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة، أوHIFU، باستخدام أشعة الطاقة التي تفجر خلايا الورم بدقة متناهية، حيث تهاجم أشعة HIFU الورم مباشرة دون الإضرار بأي شيء آخر، وبسبب هذا كانت هناك فرصة أقل لتلف الأعصاب حول البروستاتا التي تتحكم في الانتصاب .

تشيربعض التقديرات إلى أن ما يصل إلى 12000 مريض بسرطان البروستاتا كل عام يمكن أن يكونوا مؤهلين لشكل من أشكال العلاج البؤري، وهو المصطلح الذي يشمل HIFU والعلاج بالتبريد، وهوعلاج متاح على نطاق واسع ويتضمن تجميد الورم، وفقًا للبيانات الحديثة فقد خضع 1900 مريض فقط لهذه الإجراءات في المملكة المتحدة البريطانية على مدار السنوات العشر الماضية.

وجدت الأبحاث الحديثة، التي شملت الرجال الذين يعانون من سرطان متوسط ​​وعالي الخطورة، أن الأشخاص الذين خضعوا للعلاج بالموجات HIFU كان لديهم خطرالسلس البولي بنسبة 2 % و 15 % من خطر الإصابة بضعف الانتصاب بعد 5 سنوات.

ولكن الأدلة المتوفرة تثيرأيضا بعض المخاوف، واحد من كل خمسة رجال خضعوا HIFU سوف يحتاج إلى جلسة ثانية، لتأكيد العلاج  وما زال هناك 7 % من المرضى بحاجة إلى استئصال البروستاتا بعد ذلك.

 


سرطان البروستاتا

الخلايا السرطانية

استئصال البروستاتا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة