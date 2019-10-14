عشان تخس.. اعرف إزاى تزود عملية الحرق فى جسمك؟

كتبت فاطمة خليل

تختلف عملية التمثيل الغذائى أو الأيض أو معدل حرق السعرات الحرارية من شخص لآخر، فهناك أشخاص يكون لديهم معدل حرق عالى وبالتالى لا يزيد وزنهم وآخرون العكس، وفى هذا التقرير نتعرف على كيفية زيادة معدل حرق الدهون فى جسمك، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

ما هو التمثيل الغذائي أو الأيض؟



الأيض هو عملية كيميائية يقوم فيها الجسم بتحويل الطعام إلى طاقة، ويعتمد هذا على عدة أمور منها: الوراثة، حجم الجسم، العمر وغيرها.

طرق زيادة التمثيل الغذائي أو الحرق فى جسمك



1- أدرج الأكل الصحي تدريجياً فى نظامك الغذائى

قم بإجراء تغييرات تدريجية لنظامك الغذائي، بالابتعاد عن الأطعمة المليئة بالأملاح والسكر والأطعمة المصنعة وتناول عناصر غذائية متكاملة من الفيتامينات والمعادن والبروتين والدهون الصحية.

2- اجعل الرياضة أسلوب حياة

إجراء التمارين الرياضية بانتظام خاصة تمارين الكارديو مثل: السباحة والمشى والجرى التى تساعد فى حرق السعرات الحرارية وجيدة لقلبك وكذلك تمارين المقاومة (التى تبني وتحافظ على كتلة العضلات وتحرق المزيد من السعرات الحرارية لمدة 150 دقيقة كل أسبوع.



حرق الدهون

3- تخلص من الإجهاد والتوتر

التوتر قد يجعل إنقاص الوزن أكثر صعوبة، فالناس لا يفقدون الوزن إذا تعرضوا للإجهاد، لأن التوتر يرفع مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر)،مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة، وبعد ذلك، غالباً ما يتسبب التوتر في تناول الطعام، وبدلاً من ذلك اتبع تقنيات التخلص من التوتر مثل: التنفس العميق أو تخصيص وقت للهوايات.

4- النوم الجيد

قلة النوم يؤدي إلى ارتفاع الكورتيزول ، الأمر الذي يحفز جسمك على توفير الطاقة للقيام بالأنشطة وبالتالى يتأثر معدل الحرق لديك، لذا النوم لمدة سبع إلى تسع ساعات كل ليلة يساعدك أيضاً على إنقاص الوزن.